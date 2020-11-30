Петер Сіярто скаржитиметься в НАТО на дії влади щодо закарпатських угорців

Угорщина вважає діі української влади по відношенню до закарпатських угорців неприпустимими і викликає посла України в Угорщині.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що, незважаючи на намагання нормалізувати відносини між Угорщиною та Україною, Україна здіиснює заходи по напруженню відносин. Сьогоднішні подіі є підтвердженням цього, повідомив Перший.

Угорці вважають такі діі неприпустимими і викликали Посла України в Угорщині Непоп Любов Василівну.

Завра, 1 грудня, Угорщина на зустрічі із членами НАТО скаржитиметься на дії влади та правоохоронних органів України щодо угорців.

"Ми відстоюватимемо закарпатських угорців на всіх міжнародних форумах", - йдеться в повідомленні. За матеріалами goloskarpat.info