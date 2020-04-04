Певица Pink заявила, что вылечилась от Covid-19 и пожертвовала один миллион долларов

Американская популярная певица Pink заразилась коронавирусом COVID-19, но смогла выздороветь после двух недель лечения и изоляции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат", - рассказала певица.

Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. "Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным", - утверждает Pink.

Певица решила поддержать сотрудников здравоохранения пожертвовала по $500 тысяч в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.