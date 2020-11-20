Pfizer і BioNTech подають запит на використання вакцини в надзвичайних випадках

Якщо запит схвалять, то вже в грудні вакцину проти коронавірусу зможуть використовувати серед груп ризику в США, вважають у Pfizer і BioNTech

Pfizer і BioNTech сьогодні направлять запит в Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) для використання в екстрених випадках їх мРНК- вакцини-кандидата проти коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Pfizer.

У компанії заявляють, що подали запит на підставі фінальних результатів досліджень, які показали 95% ефективність вакцини-кандидата.

Якщо запит буде схвалено, це потенційно дозволить використовувати вакцину серед груп високого ризику в США до середини-кінця грудня 2020 року, вважають у компанії.

Також зазначається, що крім FDA, компанії вже подавали заявки по всьому світу, зокрема в Австралії, Канаді, Європі, Японії і Великобританії. Вони планують негайно подати заявки і до інших регулюючих органів по всьому світу.

Компанії прогнозують, що зможуть виробити близько 50 млн доз до кінця 2020 року і 1,3 млрд - протягом 2021-го.

"Подача заявки на дозвіл використання в надзвичайних ситуаціях в США - важливий крок до того, щоб якомога швидше зробити нашу вакцину-кандидата доступною для населення всього світу. Ми маємо намір продовжувати працювати з регулювальними органами по всьому світу, щоб забезпечити швидке поширення нашої вакцини по всьому світу", - сказав Угур Сахін, доктор медицини, генеральний директор і співзасновник BioNTech.

9 листопада мРНК-вакцина-кандидат від Pfizer/BioNTech показала ефективність "понад 90%". Її проблемою є те, що для зберігання потрібна температура -70. 16 листопада Мoderna заявила про найвищу ефективність своєї мРНК-вакцини від COVID-19 - цілих 94,5% на проміжному етапі. Цифра може змінитися в обидві сторони до кінця випробувань. Цей препарат можна зберігати в звичайному холодильнику протягом місяця, хоча чим він у цьому плані відрізняється від Pfizer/BioNTech, неясно. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ