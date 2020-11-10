Під час протестів у Єревані обікрали резиденцію Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що в ході протестів у Єревані після оголошення про припинення війни в Нагірному Карабасі, протестувальники обікрали його резиденцію.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"З резиденції прем'єр-міністра вкрадені комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші речі. Все це, звичайно, "в ім'я батьківщини", - написав він.

Напередодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.

Ця новина викликала хвилю протестів у Єревані, зокрема незадоволені захопили будівлю парламенту. Частина демонстрантів попрямувала до урядових дач, де живе Пашинян і його сім'я. Співробітники поліції, що охороняють територію, повідомили, що прем'єр-міністра немає вдома, між поліцейськими й демонстрантами почалися сутички.

Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл- 76 у Нагірний Карабах уже вирушили 1960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. В оборонному відомстві Росії також зазначили, що командування миротворчою операцією буде розташовуватися в районі міста Степанакерт.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали військові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії спровокували військові втрати з обох сторін і численні жертви серед мирного населення.

За матеріалами Укрінформ.