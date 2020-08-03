Підозрюваний в корупції екскороль Іспанії вирішив залишити країну

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, щодо якої ведеться розслідування за звинуваченням в корупції, заявив, що вирішив покинути країну.

Про це йдеться в посланні ексмонарха, адресованому його синові - Філіпу VI - і поширеному в понеділок, 3 серпня, передає DW.

"Керуючись своїм переконанням найкращим чином служити народу Іспанії, її інститутам, а також Вам як королю, я повідомляю про своє рішення відправитися у вигнання за межі Іспанії", - наголошується в посланні, оприлюдненому королівським двором.

При цьому Хуан Карлос I підкреслив, що прийняв відповідне рішення під впливом низки "громадських наслідків, пов'язаних із деякими епізодами його особистого життя в минулому".

Екс-монарх додав, що не хоче бути синові тягарем, обмовившись, що "його спадщина і власна гідність вимагають, щоб так і було". Він не вказав, до якої країни має намір поїхати.

За словами адвоката колишнього короля, дане рішення не означає, що він відмовляється від співпраці зі слідством.

У березні, після того, як з'явилися повідомлення про багатомільйонні хабарі, імовірно, отримані Хуаном Карлосом за будівництво швидкісної залізниці на Близькому Сході ще в роки перебування на престолі, Філіп VI позбавив Хуана Карлоса щорічної платні в розмірі 194 000 євро. Крім того, чинний монарх планував відмовитися від спадщини 82-річного батька.

Філіп VI вступив на трон у червні 2014 року, після зречення від престолу Хуана Карлоса I, який посів трон у 1975 році.

У 2018 році Верховний суд Іспанії приговорив зятя короля Філіпа майже до 6 років ув'язнення за фінансове шахрайство. За матеріалами УНІАН.