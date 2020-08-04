Північна Корея, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН

Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона, ймовірно, розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет.

Про це йдеться у доповіді Організації Об'єднаних Націй, повідомляє "Голос Америки".

У доповіді незалежної групи експертів, йдеться про те, що ряд неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань в Північній Кореї допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої.

"Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує свою ядерну програму, включаючи виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яке входить до Комітету з санкцій щодо Північної Кореї СБ ООН вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин минулого тижня заявляв, що "країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє".

У доповіді ООН також зазначається, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея "може прагнути до подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення, або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок".

Нагадаємо, Північна Корея знаходиться під санкціями ООН з 2006 року через своїх програм в області ядерної зброї та балістичних ракет. Хоча Рада Безпеки ООН постійно посилює санкції, спостерігачі регулярно повідомляють, що КНДР продовжує удосконалювати свої програми й порушувати санкції.

Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року. У квітні 2018 року Кім Чен Ин оголосив, що його країна більше не потребує ядерних випробувань. Це рішення сприяло майже дворічним переговорам з США, які кінець кінцем зайшли в глухий кут. На початку 2020 року Кім Чен Ин оголосив про скасування мораторію на випробування ядерної зброї й ракет великої дальності. За матеріалами LB.ua