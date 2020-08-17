Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде - Лукашенко

17 серпня протестувальники у Білорусі вийшли на загальнонаціональний страйк, повідомляється у Telegram-каналі NEXTA Live. Зазначається, що страйк триватиме до виконання вимог протестувальників. До протесту закликають приєднатися усі підприємства країни. Робочі колективи Білорусі також закликали сформувати страйкоми, які офіційно будуть представляти їхні інтереси.

Окрім того, у повідомленні також оприлюднили план дій на 17 серпня.

"Мінськ. 10:00. Якщо Лукашенко приїде на МЗКТ, то закликаємо усіх робітників з інших підприємств підійти до ваших колег і підтримати їх. Висловіть все, що ви думаєте про тортури і вбивства, прямо йому в обличчя. 18:00. Робітники за підтримки інших білорусів йдуть займати площу Незалежності (разом з Проспектом). Далі - сидячий страйк, яким ми показуємо, що будемо виходити щодня і до кінця. По всій країні, 18:00. Робітники всіх підприємств і жителі міста йдуть в центр, де востаннє викликають мера на килим", - йдеться в повідомленні.

Олександр Лукашенко прилетів на вертольоті на МЗКТ (Мінський завод колісних тягачів). Туди попрямувала 10-тисячна колона з протестувальниками. Згодом він виступив перед робітниками на майданчику, де категорично відкинув можливість проведення нових виборів.

"Ви кажете про несправедливі вибори й хочете провести справедливі? <...> Відповідаю вам на це питання. Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде", - сказав Лукашенко під час своєї промови.

Як відомо, 16 серпня у Мінську та інших містах Білорусі відбувся наймасштабніший в історії країни Марш Свободи. Демонстранти виступили проти результатів президентських виборів.

За матеріалами ATR.ua