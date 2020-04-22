Польща купить у США 60 ракетних комплексів Javelin

Польща незабаром купить у США 60 протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет до них.

Про завершення переговорів з американською стороною написав у вівторок у Twitter міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми завершили переговори щодо купівлі 60 ракетних комплексів та 180 протитанкових ракет Javelin. Незабаром відбудеться підписання угоди", - зазначив Блащак.

Він зазначив, що це не остання купівля ракет цього типу.

За його словами, планується ще купівля ракет Javelin та легких протитанкових ракет в рамках програми "Пустельник".

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року адміністрація США дозволила продаж Україні 150 ракет та 10 пускових установок Javelin на суму 39,2 млн доларів США. За матеріалами Укрінформ.