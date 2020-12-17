Польща на три тижні продовжить карантин, а на Новий рік - введе комендантську годину

27 грудня в Польщі закінчуються нинішні карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID-19, тому з 28 грудня до 17 січня в країні вводиться загальнонаціональний карантин, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, на додаток до обмежень, що існують, які залишаються в силі, будуть закриті готелі, в тому числі для ділових поїздок. Також закриються гірськолижні траси та торгові центри (крім продуктових магазинів).

А на Новорічні свята з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня буде введено комендантську годину.

Згідно зі статистикою університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 17 грудня в Польщі коронавірусом заразилися 1 171 854 осіб, померли - 24 345. Тільки за 16 грудня в країні було 11 953 нові випадки зараження коронавірусом. 431 пацієнт з COVID-19 помер.

Нагадаємо, декількома днями раніше Недзельський висловив побоювання, що Польщу накриє третя хвиля епідемії COVID-19, тому влада планувала продовжити чинні обмеження на період після нового року.

В січні Польща планує почати вакцинацію від COVID- 19. Втім, далеко не всі в Польщі підтримують коронавірусні обмеження. За матеріалами Сьогодні, Інтерфакс.