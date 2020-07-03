Польща повернула карантин для українців З переліку країн за межами ЄС, з аеропортів яких пасажири мають право на в'їзд на територію Польщі без обов'язкового карантину, вилучили Україну.

Починаючи з п'ятниці, 3 липня, Польща запроваджує обов'язковий карантин для авіапасажирів, які прибувають з України, заявили в МВС Польщі. Відповідне розпорядження опубліковане в четвер, 2 липня, на сайті відомства.

Водночас за розпорядженням голови МВС Польщі додані категорії осіб, які не повинні йти на самоізоляцію після перетину кордону.

Так, звільняються від карантину учні, студенти різних форм навчання, слухачі закладів післядипломної освіти, аспіранти, які мають офіційне підтвердження факту навчання в Польщі. Не відбувати обсервацію також можуть особи, які проводять наукову або дослідницьку роботу в Польщі.

Від проходження 14-денного карантину в Польщі також звільнені: члени екіпажів повітряних і морських суден; особи, які працюють на морських видобувних платформах, виконують роботи із реалізації стратегічних енергетичних проектів; водії, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення; екіпажі поїздів міжнародного сполучення.

Це також стосується членів дипмісій, представників міжнародних організацій і членів їхніх сімей, громадян ЄС і їхніх найближчих родичів, резидентів інших країн ЄС, які транзитом прямують через Польщу.

Раніше Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для громадян України, які прибувають в країну літаками. За матеріалами vv.org.ua