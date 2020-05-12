Польща прийняла Стратегію національної безпеки і назвала Росію головною загрозою

У вівторок, 12 травня, президент Польщі Анджей Дуда підписав Стратегію національної безпеки, в якій назвав Росію головною загрозою.

Про це повідомляє "Польське радіо". Видання пише, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зазначив, що Стратегія національної безпеки стосується загроз, на які повинна реагувати польська армія. Одна з таких загроз - російська агресія.

"Ця загроза, звичайно, широко відома. Це агресивна політика Росії. Ми протистоїмо цій політиці, беручи активну участь в діяльності Північноатлантичного альянсу. Солдати польської армії дислокуються на Східному фланзі НАТО, але не тільки в Польщі, а також і в країнах-союзниках по блоку НАТО, створюючи нові частини. Це, наприклад, Війська територіальної оборони. Польські солдати протистоять кіберзагрозам - ми створили кібервойска", - зазначив глава Міноборони.

Пізніше на основі Стратегії національної безпеки створять докладні рекомендації щодо напрямків розвитку безпеки. За матеріалами www.obozrevatel.com