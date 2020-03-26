Польща ризикує втратити до 47 млрд доларів на тлі масового від'їзду українців

Польскій будівельний сектор, в якому зайнято 400 тисяч людей, і на який припадає 8% валового внутрішнього продукту країни, стикається з безпрецедентною проблемою через побоювання з приводу української робочої сили, від якої він залежить. Будівельники поступово повертаються на батьківщину, що може загрожувати Польщі втратою 47 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на Bloomberg.

"Нам необхідно повністю переоцінити наші прогнози для ринків будівництва та нерухомості в Польщі. Вірус вплине на доходи компаній, включаючи Budimex", - написав у листі акціонерам у четвер генеральний директор Budimex SA, найбільшого забудовника Польщі, Даріуш Блохер.

Так, зі слів польських лобістів, близько 20% українських робітників будівельної галузі вже вирушили додому і не повернуться, поки не будуть відкриті кордони, що може зайняти місяці. За деякими оцінками, на сьогодні 2 мільйони українців працюють у Польщі.

Крім того, все більша кількість будівельників знаходиться у відпустці через хворобу, в той час як ризик закриття будівельних майданчиків зростає, в той час як все більше людей отримують позитивний результат на вірус.

У Польщі спостерігається швидке зростання будівництва автомобільних доріг, залізниць та всіх типів будівель з тих пір, як вона приєдналася до Європейського союзу в 2004 році.

Державне дорожнє агентство витратить 143 мільярди злотих до 2025 року, причому тільки в цьому році мало бути укладено контрактів на 12,2 мільярда злотих. Основний залізничний інвестор планував витратити ще 15 мільярдів злотих в цьому році. Тепер проекти в небезпеці.

Спалах вірусу в Польщі все ще перебуває на ранній стадії, і якщо вона піде за прикладом деяких західноєвропейських країн, труднощі, яку відчувають підприємства, будуть посилюватися, пише видання.

Під час початку коронавирусної епідемії за кордоном перебувало близько 80 тисяч українців. За матеріалами УНН.