Польща ввела жорсткі обмеження через збільшення хворих на COVID-19

У Польщі через зростання хворих на коронавірус вводять ряд нових карантинних обмежень. Вони набудуть чинності 7 листопада і будуть діяти як мінімум до 29 листопада.

Про це повідомив телеканал TVN24 з посиланням заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького.

Так, з суботи повністю закриються театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри. Також будуть введені обмеження на перебування людей в церквах і магазинах.

Номери в готелях стануть доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні.

З понеділка, 9 листопада, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4-8 класів і середніх шкіл.

Також повідомляється, якщо число інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки.

За матеріалами 4studio.com.ua