Помер екс-президент Франції Валері Жискар д'Естен

Колишній президент Франції Валері Жискар д'Естен помер у середу, 2 грудня, від пов'язаних із коронавірусом ускладнень. Йому було 94 роки. Про це 3 грудня повідомила "Радіо Свобода".

Валері Жискар д'Естен керував країною з 1974 по 1981 рік. Проводив ліберальну політику, зокрема, легалізував аборти і розлучення за взаємною згодою.

У Європі він встановив тісні відносини з Гельмутом Шмідтом, екс-канцлером Західної Німеччини, із яким вони заклали основи єдиної валюти євро, встановивши Європейську валютну систему. Йому також приписують створення мережі високошвидкісних поїздів TGV у Франції, а також будівництво АЕС.

У 1981 балотувався на другий термін, але в другому турі програв соціалісту Франсуа Міттерану. Після поразки він залишився активним політиком, повернувши собі місце у парламенті.

У 2004 році Жискар завершив свою активну політичну кар'єру. За матеріалами Zaxid.net