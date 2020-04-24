Помпео: США можуть назавжди залишити ВООЗ без фінансування
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що історія пандемії коронавіруса свідчить про необхідність докорінної реформи Всесвітньої організації охорони здоров'я, попереджаючи, що Вашингтон може ніколи не відновити фінансування ВООЗ і навіть може замість цього створити альтернативний міжнародний інститут, повідомляє Reuters.
"Якщо установа працює і справляється з обов'язками, Сполучені Штати завжди будуть з нею співпрацювати і залишатися її частиною. Коли це не приносить результатів, коли не вдається домогтися бажаного, ми збираємося працювати з партнерами по всьому світу, щоб створити структуру, форму, модель управління, які будуть здатні виконувати поставлені цілі", - сказав Помпео в інтерв'ю на радіо-шоу, відповідаючи на питання про те, чи справді уряд США має намір створити альтернативу ВООЗ.
Помпео лише підтвердив інформацію про те, що в адміністрації Трампа вже обговорюють ідею нової міжнародної організації охорони здоров'я.
Досі Сполучені Штати залишалися найбільшим донором ВООЗ, надавши в 2019 році понад 400 мільйонів доларів, що становить приблизно 15% її бюджету. Високопоставлені представники США минулого тижня повідомили, що ці кошти будуть перенаправлені іншим організаціям у сфері охорони здоров'я.
Зміна політики Трампа щодо ВООЗ засудили до Демократичної партії США і направили главі держави листа з закликом відновити фінансування організації. Президент і його адміністрація обґрунтовують своє рішення неефективністю ВООЗ в реакції на коронавірус, а сам Трамп говорить про "китаєцентричности" ВООЗ і каже, що її представники допомагають в "пропаганді і дезінформації" Китаю про епідемію.
Рішення президента Трампа про припинення фінансування ВООЗ засудили в ООН, його також розкритикував Білл Гейтс а глава ВООЗ закликав не політизувати тему боротьби з коронавірусом. За матеріалами DT.UA