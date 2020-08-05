Помпео їде до Європи, де обговорить передислокацію американських військ

Державний секретар США Майк Помпео відвідає столиці країн Центральної та Східної Європи наступного тижня, щоб обговорити передислокацію американських військ в Європі.

Про це повідомляє Politico, передає Укрінформ.

Точний графік ще уточнюється, однак, попередньо планується, що турне Помпео розпочнеться у вівторок або середу у Празі. Там він повинен зустрітися з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Однією з тем переговорів будуть мережі 5G і Китай.

За словами високопоставленого чиновника ЄС, в четвер Помпео відправиться до Словенії.

Інший чиновник, обізнаний щодо візиту Помпео до Польщі, повідомив, що держсекретар США буде у Варшаві в суботу і його візит збіжиться зі святкуванням Варшавської битви.

Ще однією можливою країною у графіку Помпео буде Австрія.

Як повідомляв Укрінформ, раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Пентагоні повідомляли, що кілька тисяч американських військовослужбовців будуть перекинуті з Німеччини до однієї з країн колишньої Організації Варшавського договору, що має на меті попередження президенту РФ Володимиру Путіну.

Високопоставлені співробітники Міністерства оборони США розповіли журналістам, що план передбачає скорочення американського військового контингенту в Німеччині до 25 тис. осіб: з країни виведуть 9,5 тис. військовослужбовців. Частина з них повернеться в США, частина - буде перекинута до однієї з сусідніх країн.