Помпео закликав Білорусь до нових президентських виборів у присутності міжнародних спостерігачів

Державний секретар США Майк Помпео закликав до нових президентських виборів у Білорусі, які мають відбутися у присутності міжнародних спостерігачів.

Про це він заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Словенії, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я вважаю, що можливе мирне вирішення поточної кризи в Білорусі: нові вибори повинні бути проведені в присутності серйозних міжнародних спостерігачів", - сказав Помпео.

Раніше Помпео зазначив, що США ще не визначилися, як реагуватимуть на останні події в Білорусі, але готові разом з європейськими партнерами розглянути варіанти дій, які підуть на благо народові цієї країни.

Держсекретар зазначив, що Штати розглянуть усі варіанти.

Разом із тим США закликають владу Білорусі не застосовувати силу проти демонстрантів. З аналогічним закликом виступили також голови МЗС восьми країн Європи.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Білорусі пройшов 9 серпня. Перші протестні акції розпочалися відразу після оголошення екзитполів, згідно з якими чинний президент Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська, яка напередодні збирала велелюдні мітинги, лише близько 7%.

Протести тривали до пізньої ночі й охопили не тільки столицю, а й інші міста. До мітингувальників застосували силу. Мешканці повідомляли про вимкнення інтернету та мобільного зв'язку, не працювали місцеві ЗМІ.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збере в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі. За матеріалами LB.ua