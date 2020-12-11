Понад 100 республіканців у Конгресі США підтримало перегляд підсумків президентських виборів у чотирьох штатах

Американські конгресмени-республіканці підписали звернення, у якому визнали порушення на президентських виборах цього року на рівні конституції США.

106 членів Палати представників Конгресу США від Республіканської партії підтримали позов про перегляд результатів президентських виборів у штатах Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин, де перемогу здобув суперник чинного глави держави Дональда Трампа - демократ Джо Байден, пише The Hill 10 грудня.

Конгресмени підписали звернення під назвою аmicus. Його подають зацікавлені особи, які не є прямими учасниками розгляду, але мають право подавати до суду письмове звернення, у якому висловлюють свою думку.

У своєму зверненні республіканці визнали порушення на президентських виборах цього року на рівні американської конституції. На думку підписантів, вони ставлять під сумнів результат самих виборів і цілісність усієї американської виборчої системи.

Республіканець Майк Джонсон повідомив у Twitter 9 грудня про дзвінок Трампа. Під час цієї розмови президент високо оцінив таке звернення, зазначив Джонсон.

Свій коментар Джонсон підкріпив постом Трампа, у якому вказано, що "США потрібна перемога".

Звернення республіканців надійшло після того, як генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон, член Республіканської партії та союзник Трампа 8 грудня подав позов до Верховного суду США, яким оскаржує результати президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. До позову Пакстона приєдналося ще 17 штатів.

У США 3 листопада 2020 року відбулося основне голосування на виборах президента. На посаду претендувало понад 10 кандидатів, головними конкурентами стали Трамп і Байден. Явка на цих виборах стала рекордною за 120 років - у них узяло участь приблизно 160 млн американців.

Система виборів у США двоступенева. Після всенародного голосування відбудеться голосування колегії вибірників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія (кількість вибірників у кожному штаті залежить від чисельності населення). У більшості штатів кандидат, який одержав більшість голосів виборців, отримає всі голоси вибірників. За даними CNN, ABC News і Fox News, Байден забезпечив собі підтримку 306 членів колегії вибірників. Трамп, за прогнозом телеканалів, має підтримку 232 вибірників. Для перемоги необхідно набрати не менше ніж 270 голосів. Голосування колегії вибірників відбудеться 14 грудня.

Байден уже оголосив, що буде наступним президентом США, з перемогою його привітала група світових лідерів, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Трамп відмовляється визнати поразку і гальмує процес передання влади, але 13 листопада допустив, що в Білому домі працюватиме інша адміністрація, а 24-го стало відомо, що адміністрація Трампа заявила про готовність передати владу Байдену.

Сам Трамп, за даними ЗМІ, не вітатиме нового президента США в Білому домі. Замість цього він може вирушити до Флориди на мітинг проти інавгурації Байдена.

Офіційно переможця виборів оголосить голова Сенату США на засіданні 6 січня 2021 року. 20 січня обраний глава держави має скласти присягу. За матеріалами "Гордон".