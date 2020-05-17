Понад 60 країн закликають до об'єктивного розслідування походження COVID-19

Більш як 60 країн напередодні засідання ВООЗ закликають до незалежного розслідування походження COVID-19.

Про це повідомляє ABC.

"Коаліція з 62 країн підтримала спільний заклик Австралії й Європейського Союзу до незалежного розслідування джерела виникнення та масового поширення коронавірусу перед важливим засіданням Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві, яке відбудеться у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Серед цих країн - Південна Африка, Велика Британія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Росія і Туреччина.

Міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн заявила, що прихильники цієї ініціативи хочуть "допомогти світу вилучити уроки, необхідні для захисту здоров'я". У свою чергу, прес-секретар із закордонних зв'язків Ради ЄС Вірджинія Бату-Хенрікссон зазначила, що Євросоюз має намір домогтися консенсусу: "Нам потрібна підтримка всіх основних гравців, і Китай - один із них".

Варто підкреслити, що Китай і США поки що не підтримали ідею розслідування.

Ініціатива розслідування викликала шалений осуд з боку Пекіна, який звинуватив Австралію, що першою озвучила цю ідею, в політичній атаці на Китай. При цьому у пропозиції, яка зараз обговорюється, не згадується ні Китай, ні Ухань.

Американські дипломати, в свою чергу, наполягають на більш жорсткому формулюванні, яке б закликало до розслідування походження вірусу, починаючи саме з КНР. Президент США Дональд Трамп і держсекретар Майк Помпео раніше кілька разів звинувачували Китай у приховуванні інформації про вірус, що, на їхню думку, стало однією з причин пандемії.

За матеріалами Укрінформ.