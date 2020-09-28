Посли ЄС схвалили санкції проти РФ за Кримський міст - журналіст
2020-09-28 14:41
Посли країн Євросоюзу погодили санкції проти Росії за будівництво Кримського мосту. Про це 28 вересня у Twitter повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту", - написав журналіст.
Водночас він зазначив, що офіційно обмеження оформлять протягом цього тижня.
Проти кого саме введуть санкції Євросоюзу, Йозвяк не уточнив. За матеріалами Гордон.