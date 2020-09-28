Посли ЄС схвалили санкції проти РФ за Кримський міст - журналіст

Посли країн Євросоюзу погодили санкції проти Росії за будівництво Кримського мосту. Про це 28 вересня у Twitter повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Керченського мосту", - написав журналіст.

Водночас він зазначив, що офіційно обмеження оформлять протягом цього тижня.

Проти кого саме введуть санкції Євросоюзу, Йозвяк не уточнив. За матеріалами Гордон.