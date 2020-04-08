Посол Ізраїлю просить хасидів не приїжджати на паломництво в Україну

Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон та глава міста Умань Олександр Цебрий звернулися до хасидів з проханням не відвідувати в цьому році Україну через епідемію коронавірусу та залишитися вдома. Своє звернення вони опублікували в Facebook.

Звернення посла, міського голови, головного рабина України Моше Азманом і головного рабина Умані Якова Джантоя опублікували на сторінці посольства.

"Тора наказує нам залишатися якомога далі від небезпеки. З-за пандемії ми закликаємо вас виконувати вказівки місцевого самоврядування. Залишайтеся на карантині у своїх будинках", - йдеться у зверненні.

Як зазначено в документі звернення, поліція буде стежити за дотриманням карантину. А ті, хто порушить правила, будуть оштрафовані на значні суми.

"Не занечищуйте публічно ім'я Творця. Дотримуйтесь інструкцій. Вони для вас, для ваших родин", - йдеться у зверненні.

Як відомо, хасиди з усього світу щороку з'їжджаються в місто на могилу цадика Нахмана - одного з найбільш шанованих ними святинь. В Умані вони святкують новий рік.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про те, сподівається, що глави всіх церков в Україні будуть максимально сприяти тому, щоб віруючі змогли відсвяткувати Великдень вдома. За словами президента, влада постійно знаходиться в діалозі з предстоятелями церков щодо забезпечення такого святкування. За матеріалами DT.UA