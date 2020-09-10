Посол Росії подарував Лукашенку карту з Білоруссю в складі Російської імперії

Російський посол в Білорусі Дмитро Мезенцев подарував Олександру Лукашенко карту губерній Російської імперії XIX, коли до її складу входила Білорусь, пише "Белта". Таким чином Мезенцев привітав Лукашенка з минулим днем народження.

Зокрема посол РФ подарував книгу з топографічними картами Вітебської, Гродненської, Мінської та Могилевської губерній. Перший примірник факсимільного видання датований 1866 роком.

"Це ще одне підтвердження справедливості кордонів Білорусі, в тому числі і відповідь всім тим, хто дивиться по-іншому", - заявив Мезенцев.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, Олександр Лукашенко, який править країною з 1994 року, брав участь в них вже в шостий раз. Згідно з офіційними даними ЦВК, він отримав 80%, а Світлана Тіхановська - 10% голосів виборців.

Євросоюз, США, НАТО і Рада Європи констатували, що вибори в Білорусі не були ні прозорими, ні демократичними, і закликали офіційний Мінськ поважати права і свободи громадян.

Заступник голови білоруського МЗС Олександр Глаз не надто дипломатично відповів про дії урядів держав Балтії, які не визнають Лукашенко легітимним президентом через фальсифікації виборів. При цьому, за даними ЗМІ, Європейський Союз не вводитиме санкції проти Лукашенка, оскільки проти цього виступає Німеччина за підтримки Франції та Італії.

Сам же Лукашенко заявив про те, що не віддасть владу, тому що "влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав".

Росія на прохання Олександра Лукашенка створила резерв співробітників правоохоронних органів, але Путін обіцяв не задіювати російських силовиків, поки "ситуація не вийде з-під контролю".

Приводом для введення військ може стати заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова про 200 українських "екстремістів" на території Білорусі, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про те, чи відправить Путін російські війська в Білорусь для збереження Лукашенка при владі, Володимир Кравченко пише в статті "Дзвінок "другові.

За матеріалами Белта, ZN.ua