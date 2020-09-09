Постпреди країн ЄС схвалили чергове продовження індивідуальних санкцій проти РФ

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) погодив у середу без обговорення продовження на пів року індивідуальних обмежувальних заходів стосовно осіб та організацій, які, за оцінкою Євросоюзу, підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

"Coreper схвалив продовження адресних санкцій. Тепер Рада ЄС має ухвалити своє рішення з цього питання. Це станеться найближчими днями", - повідомило "Інтерфаксу" дипломатичне джерело в інститутах ЄС у Брюсселі.

Як очікується, Рада ЄС ухвалить своє рішення за письмовою процедурою. Продовження санкцій набуде чинності після опублікування постанови ради в "Офіційному журналі" Євросоюзу.

Індивідуальні санкції передбачають заморожування активів фізичних та юридичних осіб в Європейському Союзі й заборону на поїздки до країн ЄС. Їх застосовують до людей та організацій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Ці обмежувальні заходи було введено вперше в березні 2014 року. Крім них, у зв'язку з українською ситуацією діють також економічні санкції, що зачіпають окремі сектори економіки РФ та обмежувальні заходи, введені у відповідь на незаконну анексію Криму й Севастополя і чинні на їхніх територіях. За матеріалами Інтерфакс-Україна.