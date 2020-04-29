Повітряні сили Збройних сил України продовжують здійснювати гуманітарні авіарейси з Китаю, якими постачають медичні засоби для України і європейських країн.

"Літаки Повітряних Сил вже здійснили два рейси з Китаю в Україну і три рейси з КНР в Румунію. Кожен борт перевіз близько 30 тонн спеціального медичного вантажу", - заявив начальник авіації Командування Повітряних сил ЗС України Сергій Голубцов.

Гуманітарні рейси здійснюють військові транспортники Іл-76МД Повітряних сил спільно з цивільними літаками авіаліній "Антонова".

Рейси здійснюють в рамках повітряного мосту між Україною і Китаєм, налаштованого з метою максимально оперативного постачання необхідних медичних засобів для виявлення і протидії поширенню Covid-19.

"Найближчим часом українські військові льотчики можуть бути притягнуті до повітряної доставці медикаментів в країни Балтії і країни Близького Сходу", - сказано в повідомленні.