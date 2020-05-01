Премьер РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом
2020-05-01 00:00
У главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Четверг, 30 апреля 2020, 20:28
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс Россия".
В четверг, 30 апреля, во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус.
Мишустин также сообщил, что уходит на самоизоляцию, и заверил, что правительство продолжит штатную работу.