Премьер РФ Михаил Мишустин заболел коронавирусом

У главы правительства Российской Федерации Михаила Мишустина лабораторно подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

Четверг, 30 апреля 2020, 20:28

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс Россия".

В четверг, 30 апреля, во время онлайн-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным Мишустин объявил, что у него обнаружен коронавирус.

Мишустин также сообщил, что уходит на самоизоляцию, и заверил, что правительство продолжит штатную работу.