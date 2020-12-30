Прем'єр Британії підписав торгову угоду з ЄС

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав торгову угоду з Європейським союзом. Ця угода регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

Про підписання документу Джонсон повідомив на сторінці у Twitter.

Британський прем'єр підписав угоду після її схвалення парламентом країни.

"Підписуючи цю угоду, ми виконуємо суверенне бажання британського народу жити за своїми законами, ухваленими їх власним вибраним парламентом", - заявив Джонсон.

Зазначимо, Британія та ЄС досягли згоди щодо торгової угоди ввечері 24 грудня. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти й тарифи в торговельній сфері після виходу Британії з Європейського союзу.

Нагадаємо, сьогодні вранці торгова угода була підписана лідерами Євросоюзу. Далі угоду повинні розглянути в Європарламенті та Раді Європи, і тільки потім вона набуде чинності.

Ратифікувати угоду в Європарламенті планують в березні 2021 року. За матеріалами РБК-Україна.