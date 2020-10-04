Президент Азербайджану вимагає від Макрона вибачень за слова про сирійських бойовиків
Президент Азербайджану Ільхам Алієв зажадав від Франції вибачень за слова глави держави Еммануеля Макрона про те, що Баку використовує сирійських бойовиків в конфлікті навколо Нагірного Карабаху. Про це Алієв повідомив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, пише УНН.
"У нас немає найманців, але є армія, що складається зі 100 тис. бійців", - заявив він.
Азербайджанська сторона запросила докази того, що сирійські бойовики були перекинуті в республіку через Туреччину, додав президент. Ці звинувачення він назвав неприйнятними.
2 жовтня на брифінгу за підсумками першого дня саміту ЄС Макрон заявив, що через турецький Газіантеп в Карабах було направлено близько 300 ісламістів для участі в конфлікті на стороні Азербайджану. Французький лідер сказав, що обговорив ці дані з президентом Росії Володимиром Путіним, який повідомив, що Москва також володіє цими відомостями.
У російському МЗС раніше повідомили, що у відомства є дані про перекидання в Карабах формувань найманців з Сирії та Лівії. Відомство не уточнило, на чиєму боці вони воюють, але попросило ворогуючі сторони не допустити їх втручання, оскільки це призведе до ще більшої ескалації напруженості і створить додаткову загрозу для безпеки всіх країн регіону.