Президент Вірменії виступив за відставку Пашиняна та його уряду

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових парламентських виборів.

Про це він сказав у відеозверненні до народу, яке цитує агентство News.am.

Саркісян каже, що провів консультації з парламентськими силами, суспільними групами, а також з представниками діаспори. Більшість з них, мовляв, погодилися з тим, що Вірменії потрібна відставка уряду та дострокові парламентські вибори.

"Маємо розбурхане суспільство. Поранена економіка переповнена колосальними соціальними проблемами. Унаслідок великого потоку людей з Нагірного Карабаху маємо гуманітарну катастрофу... Ми не можемо ігнорувати реальність і продовжувати жити звичайним життям", - наголосив він.

Через військові успіхи Азербайджану в Карабаху влада Вірменії змушена була погодитися на невигідну угоду. Серед іншого, вона передбачає, що Єреван має віддати Азербайджану фактично весь так званий пояс безпеки - це райони Азербайджану, захоплені вірменами під час попередньої війни. Ці райони мали забезпечувати безпеку самої невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Ті райони "НКР", які Баку вже зайняло, також залишаються під контролем Азербайджану.

Крім припинення вогню, країни домовилися про те, що в Нагірному Карабаху щонайменше на 5 років розташуються російські миротворці, натомість Вірменія свої сили виведе. Повний текст угоди читайте тут.

Така угода викликала обурення вірменів, у Єревані не припиняються акції протесту, від прем'єра Нікола Пашиняна вимагають піти у відставку. Також парламент зібрався на позачергове засідання, але 11 листопада не вистачило кворуму, аби розглянути відставку прем'єра. За матеріалами Громадське телебачення.