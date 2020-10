Присуджено Нобелівську премію з фізики: за дослідження чорних дір

Нобелівськими лауреатами з фізики 2020 року стали англійський фізик Роджер Пенроуз, німецький астрофізик Райнхард Генцель і американський астроном Андреа Гез. Пенроуз премію присудили за відкриття того, що утворення чорних дір служить надійним прогнозом загальної теорії відносності, а Генцель і Гез - за відкриття супермасивного компактного об'єкта в центрі Чумацького Шляху, розповів офіційний представник Нобелівського комітету, пише УНН з посиланням також на сайт премії.

Загальна теорія відносності пророкує, що чорні діри - космічні об'єкти з величезним гравітаційним тяжінням - дійсно існують. Однак навіть творець цієї теорії - Альберт Ейнштейн - не вірив в це. У 1965 році майбутній нобеліат Роджер Пенроуз довів, що чорні діри дійсно існують і детально описав їх будову.

Наукові досягнення двох інших лауреатів - Андреа Гез і Райнхарда Генцеля - пов'язані зі надмасивним об'єктом в центрі нашої Галактики - який астрономи називають Стрілець А* (стрілець а із зірочкою). Цей об'єкт є чорну діру, яка важча за Сонце більш ніж в 4 млн разів, її оточує хмара з розпеченого газу.

Для оптичних телескопів Стрілець А* невидимий, про його існування вчені дізналися по дуже "яскравому" радіовипромінюванню, а потім підтвердили його існування, зафіксувавши випромінювання і в інших діапазонах. Наукові групи, які очолювали Гез і Генцель, придумали, як можна розгледіти цей об'єкт крізь хмари газу.

"Відкриття лауреатів цього року відкрили нові горизонти у вивченні компактних і надмасивних об'єктів. При цьому вони досі залишають безліч питань, які чекають відповідей і мотивують майбутні дослідження. Причому ці питання стосуються не тільки їх внутрішньої структури, а й того, як перевірити теорію тяжіння в екстремальних умовах поблизу чорної діри", - прокоментував присудження глава Нобелівського комітету Девід Хевіленд.

У 2020 році церемонії вручення премії не буде: медалі і дипломи лауреатам передадуть або співробітники посольств Швеції в різних країнах, або володарі премій минулих років. Крім цього лауреатам виплатять суму в 10 млн крон (близько 30,8 млн гривень).

Торік премію отримали канадський космолог Джеймс Піблз - "за теоретичні відкриття в фізичної космології", а також астрофізик Мішель Майор і астроном Дідьє Кело - "за відкриття екзопланети на орбіті сонцеподібної зірки".

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz - The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020 За матеріалами УНН.