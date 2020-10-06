Протести в Киргизстані. З в'язниці випустили експрезидента Атамбаєва

У Киргизстані протестувальники випустили з в'язниці колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, засудженого до 11 років в'язниці у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва. Про це 6 жовтня повідомляє "Радио Азаттык".

Експрезидента випустили із захопленої демонстрантами будівлі державного комітету національної безпеки в Бішкеку.

Крім того, з виправної колонії в селі Молдаванка випустили колишнього прем'єр-міністра Киргизстану Сапара Ісакова. За словами його адвоката Заміра Жоошева, звільнення Ісакова вимагали протестанти.

З-під варти також випустили колишніх депутатів Садира Жапарова і Равшана Джеенбекова.

Протести в Бішкеку спалахнули після парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня. Мітингувальники вимагають анулювати підсумки голосування, згідно з якими в Жогорку Кенеш (однопалатний парламент) проходять політичні партії "Бірімдік" (здобула 24,5% голосів), "Мекенім Киргизстан" (23,88%), "Киргизстан" (8,76%) і "Бутун Киргизстан" (7,13%), а опозиційні політсили не подолали семивідсоткового бар'єра.

Під час сутичок із правоохоронцями постраждало більше ніж 120 демонстрантів.

23 червня 2020 року Атамбаєва, який у 2011-2017 роках був президентом Киргизстану, засудили до 11 років позбавлення волі у справі про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Експрезидент перебував під арештом із серпня 2018 року і називав те, що відбувається, політично мотивованим переслідуванням. У допитах він брати участь відмовлявся.

За матеріалами Гордон.