Протестувальники у Білорусі мають не піддаватися на провокації влади – Жозеп Боррель

Ситуація в Білорусі, де тривають масові репресії проти учасників протестів, не поліпшується, терпіння народу добігає кінця, але демонстранти мають зберегти мирний характер протесту та не піддаватися на провокації влади.

Про це у вівторок під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, ситуація в Білорусі не поліпшується. Продовжується брутальне насильство проти громадян, журналістів та членів Координаційної ради. Міністр внутрішніх справ дозволив використовувати смертельну зброю, і рівень насильства проти учасників протестів викликає надзвичайне занепокоєння», - зауважив Високий представник ЄС.

Він нагадав, що Європейський Союз твердо заперечив сфальшовані результати президентських виборів від 9 серпня, та запровадив цільові санкції проти 40 офіційних осіб Білорусі, причетних до фальсифікації результатів виборів та до насильства проти її народу.

«.. Ми чітко заявили про те, що Олександр Лукашенко не має жодної демократичної легітимності. Ми сказали про нього найгірше, що взагалі може бути сказано про когось, хто претендує на керівництво, - що в нього немає демократичної легітимності для цього, що ми не визнаємо його як легітимного президента Білорусі», - заявив Жозеп Боррель.

Він наголосив на тому, що останні події засвідчили повне небажання режиму Білорусі йти на будь-який діалог. Рада ЄС дала «зелене світло» для підготовки наступного пакета санкцій, і цього разу він включатиме самого Олександра Лукашенка. Технічна робота щодо цього буде завершена невдовзі. Жодна з країн-членів не висловила жодних заперечень проти таких дій.

Жозеп Боррель наголосив, що сфальшовані результати президентських виборів в Білорусі від 9 серпня матимуть наслідки для всіх напрямків її двосторонніх взаємин з Євросоюзом.

«Ми наголосили на тому, що «бізнес як завжди» не є надалі можливим. Тож наші відносини з Білоруссю проходять етап переоцінки», - сказав Високий представник ЄС.

Водночас він наголосив, що ЄС залишається солідарним з народом Білорусі, та буде збільшувати підтримку громадянському суспільству. Євросоюз готовий підтримати змістовний демократичний перехід влади, і працює над пакетом широкої економічної підтримки, яку Європейські інституції будуть готові запропонувати для нової демократичної Білорусі.

«На жаль, білоруський режим не відповідає на вимоги народу, і його терпіння добігає краю. Як нещодавно заявила пані (Світлана) Тихановська, масштабні акції відбудуться 25-го жовтня… Ми закликаємо учасників демонстрацій залишати протест мирним і не піддаватися на провокації. Я знаю, що це буде непросто, але це найкраще, що вони можуть зробити», - додав Жозеп Боррель. За матеріалами Укрінформ.