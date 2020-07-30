Проти затриманих під Мінськом бойовиків порушили справу про підготовку терактів

Проти затриманих у Білорусі бійців ПВК "Вагнера" порушено кримінальну справу про підготовку терактів. Про це повідомляє Meduza з посиланням на держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова.

Повідомляється, що, крім затриманих, ще до 200 бійців перебувають на території Білорусі. Їх розшукують.

"33 затримано, до 200 перебувають на території (Білорусі, - ред.), за оперативною інформацією", - заявив Равков.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня співробітники правоохоронних органів затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Список затриманих потрапив у розпорядження видання "БЕЛТА".

Затримані під Мінськом виявилися росіянами з приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Хто вони, що там робили й чому Мінськ назвав це "дуже неприємним фактом", читайте ТУТ.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія втручається у внутрішні справи країни, зокрема у передвиборчу кампанію. За матеріалами 112.ua