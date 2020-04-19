Президент Р Ф Володимир Путін цього року не поїде на службу в храм Христа Спасителя, яку на Великдень традиційно проведіть очільник РПЦ Кирило. До пандемії він відвідував службу щорічно.

Про це заявив його прессекретар Дмитро Пєсков, передає Главком з посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, Путін поставить свічку в каплиці на території своєї резиденції. Всі наради останнім часом лідер РФ також проводить в Ново- Огарьово.

Пєсков додав, що Путін і патріарх Кирило обміняються вітаннями. Голова уряду Р Ф Михайло Мішустін також не поїде до церкви і відзначить Великдень вдома, заявив його прессекретар Борис Бєляков.