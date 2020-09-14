Путін дасть Лукашенку кредит на $1,5 млрд

РФ надасть Білорусі держкредит у розмірі 1,5 мільярда доларів

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в ході переговорів з Олександром Лукашенком в Сочі, повідомляє журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

"Ми домовилися про те, що Росія надасть Білорусі в цей складний момент кредит державний - півтора мільярди доларів, і ми це виконаємо", - сказав господар Кремля.

Російський кредит потрібен Мінську для підтримки курсу білоруського рубля. Країна за місяць втратила 15 відсотків золотовалютних резервів, а громадяни рекордними темпами скуповують іноземну валюту і виводять гроші з банків. За матеріалами Еспресо TV