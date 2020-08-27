Президент РФ Володимир Путін допустив використання російських силовиків для придушення протестів у Білорусі..

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він заявив в інтерв'ю каналу "Россия 1".

"Олександр Григорович (Лукашенко) попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовились також, що він не буде використаний доти, доки ситуація не буде виходити з під контролю", і доки "екстремістські елементи", "прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певні межі, не приступлять просто до розбою, не почнуть підпалювати автомобілі, будинки, банки, не намагатимуться захоплювати адміністративні будівлі тощо", - заявив Путін.

За його словами, в Кремлі виходять з того, що всі наявні в Білорусі проблеми розв'язуватимуться мирним шляхом.

Путін також стверджує, що правоохоронні органи Білорусі "поводяться доволі стримано, не зважаючи ні на що". За матеріалами Роман Цимбалюк, УНІАН.