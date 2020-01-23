Путин на выступлении в Израиле рассказал о русофобии без уточнения, в чем именно она заключается

Во время выступления на Всемирном форуме Холокоста, куда отказался ехать Президент Польши Анджей Дуда, а Президент Украины Владимир Зеленский отказался от участия, глава России Владимир Путин приравнял антисемитизм и русофобию в контесте Второй мировой войны. Об этом передает ВВС Украина.

Об этом он заявил во время открытия памятника героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти".

"Здесь, как и в России, обеспокоены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников", - заявил Владимир Путин.

Он рассказал, что в Израиле живут почти 1300 "блокадников" и здесь уважают своих героев.

"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют мира забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", - заявил Путин.

Правда, он не уточнил, с чьей стороны и в чем именно заключается русофобия.

Позже Владимир Путин произнес еще одну речь во время основных мероприятий форума. В ней он напомнил о решающем вкладе СССР в победу над Германией и 27000000 жертв советских граждан.

Также Путин призвал страны-постоянные члены Совбеза ООН в 2020 году собраться на специальную встречу и обсудить ситуацию с миром на всей планете.

По материалам Українські Новини.