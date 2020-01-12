Путин: Наемники ЧВК "Вагнер" в Ливии не представляют интересов РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что, если в Ливии есть наемники ЧВК "Вагнер", то они не представляют интересы России.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, - передает Медуза.

"Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Путин, отвечая на вопрос, сколько российских наемников ЧВК "Вагнер" сейчас действуют в Ливии.

Путин сказал, что в Ливии находится "много всяких наемников", в том числе тех, кто до этого был в сирийском Идлибе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии находятся более двух тысяч наемников ЧВК "Вагнер".

Напомним, в РФ детям на Новый год дарили конфеты с портретом Путина.