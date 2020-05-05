Путін нагородив Кім Чен Ина медаллю на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, в якому нагородив північнокорейського лідера Кім Чен Ина ювілейною медаллю "75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." Про це повідомляється на сторінці посольства Росії в республіці у Facebook.

Повідомляється, що Кім Чен Ин нагороджений за внесений ним великий внесок в увічнення пам'яті загиблих і похованих на території КНДР радянських громадян.

"Посол Росії Олександр Мацегора в урочистій обстановці передав медаль міністру закордонних справ КНДР Лі Сон Гвону", — йдеться в повідомленні.

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Після передачі нагороди відбулася коротка бесіда, під час якої представники обох країн "підтвердили налаштованість на послідовну реалізацію домовленостей, яких було досягнуто під час двосторонньої зустрічі лідерів держав у квітні 2019 року у Владивостоці.

Протягом кількох тижнів мас-медіа і політики Південної Кореї, США, Японії обговорювали причину відсутності Кім Чен Ина на громадських заходах. Деякі ЗМІ вважали, що диктатор переніс серцево-судинну операцію. Також повідомлялося, що команда лікарів з Китаю вирушила до Північної Кореї консультувати лідера, який начебто потребував допомоги.

За матеріалами 112.ua