Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум

Поправки в Конституцию, предложенные в ходе послания президента РФ Федеральному собранию, должны быть вынесены на всенародное голосование, заявил российский президент Владимир Путин во время выступления, пишет УНН со ссылкой на трансляции российский федеральных каналов.

Путин подчеркнул, что предложенные поправки могут быть приняты парламентом, однако он все же считает необходимым провести референдум.

Среди предложенных президентом РФ поправок в Конституцию - утверждение премьер-министра и членов правительства парламентом, а не президентом; закрепление индексации пенсий и размера МРОТ не ниже прожиточного минимума в основном законе, а также запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для ряда категорий госслужащих.

Кроме того, Путин заявил, что может быть изменено положение Конституции о двух президентских сроках подряд, и призвал прописать в основном законе в качестве требований для кандидата на пост президента страны постоянное проживание в России не менее 25 лет.