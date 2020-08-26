Путін сказав, що хоче об'єктивного розслідування ймовірного отруєння Навального

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зацікавлений у ретельному й об'єктивному розслідуванні всіх обставин імовірного отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Як повідомила пресслужба Кремля ввечері 26 серпня, про це Путін сказав у телефонній розмові з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте.

Під час бесіди Путін назвав неприпустимими "скоростиглі і необґрунтовані звинувачення" у зв'язку з госпіталізацією Навального.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков раніше говорив, що для кримінального розслідування у справі Навального має бути привід. За його словами, спочатку необхідно встановити речовину, через отруєння якою Навальний впав у кому.

Уранці 20 серпня літак, на якому Навальний летів із Томська в Москву, екстрено сів в Омську через імовірне отруєння політика. У команді опозиціонера вважають, що в чай йому підмішали токсичну речовину.

Навальний перебував у токсикореанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську без тями, він у тяжкому стані, під'єднаний до апарата штучної вентиляції легенів.

Основним робочим діагнозом Навального в лікарні назвали порушення обміну речовин. Водночас житель Томська Павло Лебедєв оприлюднив відео з Навальним із літака, на якому чутно, як опозиціонер кричить від болю.

В аеропорт Омська вранці 21 серпня прилетів літак для доправлення Навального на лікування до Німеччини, проте російські лікарі після консиліуму відмовилися відпускати політика нібито через його нестабільний стан. Пізніше прессекретарка політика Кіра Ярмиш написала, що переговори про транспортування "зрушилися з мертвої точки".

Уранці 22 серпня Навального забрали з Омська літаком. Його доправили до берлінської клініки "Шаріте". Німецькі медики почали велику діагностику.

24 серпня клініка "Шаріте" підтвердила, що Навального отруїли. Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною із групи інгібіторів холінестерази. Конкретна речовина ще невідома. Стан опозиціонера залишається тяжким, політик перебуває в медикаментозній комі, проте його життю нічого не загрожує, повідомили німецькі лікарі. За матеріалами "Гордон".