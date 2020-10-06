Путін заявив про готовність до нормалізації відносин з Україною

Президент Росії Володимир Путін в черговий раз заявив про готовність до відновлення відносин з Україною. Зокрема, він готовий зробити все, що "від нього залежить".

Про це він заявив на зустрічі у своїй резиденції з українським нардепом від "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.

На зустрічі Путін подякував йому за те, що його політична сила виступає за зближення з Росією.

"Всіляко зі свого боку готовий сприяти відновленню російсько-українських відносин. Сподіваємося, що у вас буде більше прихильників в цьому відношенні. Ми зі свого боку будемо робити все, що від нас залежить для того, щоб відносини відновлювалися", - заявив Путін.

За матеріалами РБК-Україна