Республіканці заблокували резолюцію з визнанням Байдена переможцем президентських виборів

Республіканці в комітеті обох палат Конгресу США з інавгурації президента проголосували проти резолюції, яка б підтверджувала підготовку комітету до передачі президентських повноважень кандидату від демократів на недавніх виборах Джо Байдену, повідомляє у вівторок портал Axios.

Таким чином, уточнює Axios, резолюція була заблокована, а республіканці відмовилися публічно визнати Байдена обраним президентом США.

Зокрема, проти резолюції проголосували лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл і глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті.

Тим часом, раніше дослідження видання The Washington Post показало, що лише 27 із 249 республіканців-конгресменів визнають Байдена переможцем на президентських виборах США 2020 року.

Голосування в США відбулося 3 листопада. Більшість голосів вже підраховано, однак офіційні результати обробки бюлетенів в Сполучених Штатах будуть відомі пізніше. На підставі наявних даних провідні американські ЗМІ спрогнозували перемогу демократа Джо Байдена. Сам Байден також вважає себе переможцем виборів, з успіхом на них його привітали багато світових лідерів.

Однак президент США Дональд Трамп, який намагався переобратися на цей пост, з цим не згоден і оскаржує результати голосування. Адвокати Трампа прагнуть довести, що вибори відбулись із порушеннями, які позбавили його перемоги. За матеріалами Інтерфакс-Україна.