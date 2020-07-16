Річниця збиття МН17: ЄС вкотре вимагає від Росії визнати свою відповідальність за авіакатастрофу
Європейський Союз вкотре закликав Росію визнати свою відповідальність за збиття над Донбасом малайзійського Boeing рейсу МН17 влітку 2014 року.
Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозепа Борреля.
17 липня будуть вже шості роковини збиття пасажирського літака, внаслідок якого загинули 298 осіб. У ЄС наголошують, що відповідальні за авіакатастрофу мають бути притягнуті до відповідальності згідно з резолюцією Радбезу ООН.
"Посилаючись на свої попередні заяви, Європейський Союз зазначає всі кроки, здійснені у цьому відношенні, й очікує, що Росія визнає свою відповідальність і повністю сприятиме зусиллям зі встановлення відповідальних", - заявив Боррель.
Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Тореза Донецької області зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва. Усі пасажири та члени екіпажу - загалом 298 осіб - загинули. Росія свою причетність до катастрофи літака спростовує, але висуває суперечливі версії події. Спершу вона заявляла, що "Боїнг" збив український військовий літак, а у вересні 2018 року почала стверджувати, що його збила українська ракета з комплексу "Бук".
Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) висунула звинувачення у причетності до катастрофи росіянам генерал-майору Сергію Дубінському (позивний "Хмурий"), полковнику Олегу Пулатову ("Гюрза"), полковнику Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і українцю Леоніду Харченку ("Кріт"). За матеріалами the Бабель
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