Росія, Азербайджан і Вірменія домовилися про розміщення російських миротворців в Нагірному Карабасі

Президенти Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Республіки Вірменія Нікол Пашинян і Президент Російської Федерації Володимир Путін в своїй спільній заяві повідомили про умови припинення бойових дій в Нагірному Карабаху.

1. Оголошується про повне припинення вогню та всіх військових дій в зоні нагірно-карабахського конфлікту з 00 годин 00 хвилин за московським часом 10 листопада 2020 року. Азербайджанська республіка та Республіка Вірменія зупиняються на займаних ними позиціях.

2. Агдамський район і території, утримувані Вірменської Стороною в Газахском районі Азербайджанської Республіки, повертаються Азербайджанській стороні до 20 листопада 2020 року.

3. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху та вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент Російської Федерації в кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

4. Миротворчий контингент Російської Федерації розгортається паралельно з виведенням вірменських збройних сил. Термін перебування миротворчого контингенту Російської Федерації - 5 років з автоматичним продовженням на чергові 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить за 6 місяців до закінчення терміну про свій намір припинити застосування даного положення.

5. З метою підвищення ефективності контролю за виконанням сторонами конфлікту домовленостей розгортається миротворчий центр по контролю за припиненням вогню.

6. Республіка Вірменія до 15 листопада 2020 року повертає Азербайджанській Республіці Кельбаджарський район, а до 1 грудня 2020 року - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (шириною 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме м. Шушу.

За згодою сторін в найближчі три роки буде визначено план будівництва нового маршруту руху по Лачинському коридору, що забезпечує зв'язок між Степанакертом та Вірменією, з подальшою передислокацією російського миротворчого контингенту для охорони цього маршруту.

Азербайджанська Республіка гарантує безпеку руху по Лачинському коридору громадян, транспортних засобів т вантажів в обох напрямках.

7. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху та прилеглі райони під контролем Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців.

8. Проводиться обмін військовополоненими і іншими утримуваними особами, а також тілами загиблих.

9. Розблокуються всі економічні та транспортні зв'язки в регіоні.

Республіка Вірменія забезпечує транспортне сполучення між західними районами Азербайджанської Республіки та Нахічеванської Автономною Республікою з метою організації безперешкодного руху громадян, транспортних засобів і вантажів в обох напрямках. Контроль за транспортним сполученням здійснюють органи Прикордонної служби ФСБ Росії.

За погодженням сторін буде забезпечено будівництво нових транспортних комунікацій, які зв'язують Нахічеванську Автономну Республіку з західними районами Азербайджану.

Джерело: Апостроф.