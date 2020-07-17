Росія проводить раптову перевірку військ в округах, що межують з Україною

Російська Федерація ініціювала раптову перевірку військ Південного і Західного військових округів, ВДВ і морської піхоти Північного і Тихоокеанського флотів. Західний округ охоплює, у тому числі, північно- східний кордон України, Південний - Крим.

Про це повідомляє ТАСС.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу: "Відповідно до рішення Верховного головнокомандуючого Збройними силами Російської Федерації проводиться раптова перевірка військ Південного і Західного військових округів, окремих з'єднань центрального підпорядкування, Повітряно-десантних військ і морської піхоти Північного, Тихоокеанського флотів".

За словами Шойгу, перевірка потрібна для "оцінки здатності ЗС забезпечити військову безпеку на південному заході Росії, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру, і підготовки до стратегічних командно- штабних навчань "Кавказ-2020".

Російський міністр додав, що в ході раптової перевірки передбачено проведення 56 тактичних навчань. За матеріалами rubryka.com