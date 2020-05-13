Російська "гумдопомога" для США: апарати ШВЛ виявились пожежонебезпечними

Американські лікарні так і не застосували російських апаратів ШВЛ, які були доставлені в якості "гумдопомоги", оскільки вони не розраховані на електромережу США та виявились пожежонебезпечними

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на популярне видання BuzzFeed.

"Десятки апаратів, відправлених з Москви до Нью-Йорка та Нью-Джерсі для допомогти їхнім лікарням у реагуванні на спалах коронавірусу, залишилися невикористаними, й тепер будуть передані федеральним органам влади", - зауважує видання.

Так, за інформацією місцевих органів влади, зі штату Нью-Йорк будуть повернуті 30 російських апаратів ШВЛ, з Нью-Джерсі – 15 таких одиниць.

Видання зауважує: "Американське обладнання призначене для роботи в мережі 110 вольт, тоді як російське обладнання розраховане на електроенергію 220 вольт".

При цьому, у Федеральному агентстві США з надзвичайних ситуацій зауважили, що знають про інциденти з ШВЛ в Росії. "Висновки розслідування, проведеного російською владою щодо пожеж, допоможуть нам прийняти рішення щодо подальшого застосування цих апаратів", - додала речниця.

За данними ЗМІ, у Петербурзі під час пожежі у лікарні загинули п’ять пацієнтів з коронавірусом, що були на апаратах ШВЛ. За матеріалами Еспресо TV