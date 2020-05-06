Російський мільярдер Дмитро Босов в ніч на 6 травня наклав на себе руки, пише РБК з посиланням на його знайомих.

"Це правда, Босова немає в живих", - сказав один зі співрозмовників видання.

За даними РБК, вночі поліція виїжджала на виклик, пов'язаний із самогубством в підмосковному селищі Усово, де жив бізнесмен.

Пізніше Слідком РФ по місту Одинцово підтвердив загибель мільярдера. За їхніми даними, 6 травня тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови знайшли родичі на території будинку в селі Усово.

Босов є власником компаній Сибантрацит і Востокуголь. У 2019 році зайняв 102-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії зі статком 950 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в лютому в Києві знайшли мертвим бізнесмена Леоніда Вульфа. Імовірно, він скоїв суїцид.