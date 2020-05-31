Россия напечатала для Ливии фальшивой валюты на 1,1 млрд долларов

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление правительством Республики Мальта 26 мая об изъятии контрафактной ливийской валюты (динаров - прим. ред.) на сумму 1,1 млрд долл США, напечатанной акционерным обществом "Гознак" - российской государственной компанией - и заказанной нелегитимной параллельной организацией. Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии", - говорится в сообщении.

Как уточняет Госдеп, приток фальшивой ливийской валюты, напечатанной в РФ в последние годы сильно усугубил экономические проблемы Ливии. Для противодействию Кремлю США и в дальнейшем продолжают сотрудничать с ООН и другими международными партнерами.

"Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих глупых и дестабилизирующих действий в Ливии", - подчеркнул Госдеп.