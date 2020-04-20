Россиян призвали не ехать в аннексированный Крым во время карантина

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал россиян не приезжать на территорию аннексированного полуострова до окончания режим карантинных мер, введенных для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом Аксенов заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода на сегодняшний день нет. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от поездок на территорию Республики Крым, как в целях командировки, так и в целях отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты", - сказал "глава Крыма".

По его словам, сейчас разобщение - единственное эффективное лекарство от коронавируса.

"Крымчане всегда рады видеть наших сограждан, всегда очень гостеприимно к вам относятся. Уверен, что после снятия ограничительных мер мы вас будем с радостью ждать в гости", - добавил Аксенов.

По данным "министерства здравоохранения Крыма" на сегодня на полуострове выявлены 45 случаев заражения коронавирусом.

В свою очередь, как сообщает "правительство" аннексированного Севастополя, 20 апреля в городе выявлены еще два случая COVID-19. Таким образом всего в Севастополе зафиксировано 18 случаев коронавирусной инфекции.