Розчарований 46 раз

Володимир Путін очікував більшого від президентства Трампа. Його обіцянка послабити санкції не було виконано. З цією мрією у президента Росії були розв'язані руки в Україні та в Сирії - це повинно змінитися при Байденові, пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

Джо Байден відвідав Москву у 2011 році як віцепрезидент. Володимир Путін в той час був прем'єр-міністром, і практично зробив вимушену перерву в президентській діяльності. Тоді Джо Байден не міг точно знати, що Путін знову буде обраний в Кремль у 2012 році, але він побоювався.

Пізніше Джо Байден розповів про цю зустріч в одному з інтерв'ю. Під час екскурсії по Кремлю Путін раптом став дуже близько до нього. "Я сказав, пане прем'єр-міністре, я дивлюсь у ваші очі й не думаю, що у вас є душа". Путін посміхнувся і сказав: "Ми розуміємо один одного".

Відносини стають більш передбачуваними

Володимир Путін давно повернувся на пост президента Росії й не поспішає, щоб привітати Джо Байдена з перемогою на виборах. До полудня неділі відповіді з Кремля не було. Маленька сцена 2011 року досить добре описує, що від нього чекає Москва. Звичайно, ніяких лестощів, як колись Дональд Трамп, натомість жорсткіша критика. Очікується, що з Байденом ризик подальших санкцій зросте. Водночас відносини з Вашингтоном знову стають більш передбачуваними. Ви знаєте одне одного.

Кремль стежив за виборами в США з набагато меншою пристрастю, ніж чотири роки тому. Путін уникав хвалити Трампа під час передвиборчої кампанії або особливо лаяти Байдена. Можливо, він сам не визначився, хто для нього менше зло. Дональд Трамп - президент, який не виконав своїх обіцянок Москві. Байден президент, який не дає ніяких обіцянок, але буде чинити більший тиск. Відносини знаходяться на низькому рівні.

Байден пообіцяв підтримку опозиції

Очікується, що демократ також буде стежити за тим, що відбувається всередині Росії та у сфері впливу Москви. Джо Байден буде не тільки закликати Кремль поважати права людини. Під час свого візиту в Москву у 2011 році він також зустрівся з лідерами опозиції, в тому числі з Борисом Нємцовим, який пізніше був убитий.

В МДУ він говорив про важливість «життєздатної опозиції» і «політичної конкуренції». А в січні 2020 року Байден пообіцяв у своєму газетному коментарі, що буде підтримувати російське громадянське суспільство, «яке неодноразово протистояло клептократичною авторитарній системі президента Володимира Путіна». Кремль демонізуватиме саме таке втручання. Проте ця заява навряд чи мало б його здивувати. Поки Кремль все ще мовчав, лідер російської опозиції Олексій Навальний привітав Джо Байдена в неділю через Twitter. Вільні та чесні вибори - це «привілей», яка існує не у всіх країнах.

Трамп як "собачка Путіна"

У передвиборчій кампанії Джо Байден назвав Росію «найбільшою загрозою для Америки». Він висловився за сильне НАТО, якому також доведеться зіткнутися з «нетрадиційними загрозами», такими як корупція, дезінформація і кібератаки... Він назвав чинного президента "цуценям Путіна", цуценям глави Кремля. В одному з інтерв'ю Путін був дуже відверто радий цій цитаті, яка в цьому контексті "насправді підвищує наш престиж", оскільки говорить про "наш неймовірний вплив і владу". Потім він нарікав на "різку антиросійську риторику" Байдена.

Дональд Трамп насправді виявився мало корисним для Кремля. Він сподівався на зменшення санкцій з боку Трампа, поліпшення економічних відносин, міжнародну оцінку Росії. Замість цього Путін зараз скаржиться, що уряд Трампа 46 разів карав Росію новими санкціями або продовжував чинні санкції. «46 разів - такого ніколи не було», - сказав президент Росії на недавньому інвестиційному форумі.

Блокада Північного потоку - 2 може закінчитися

Це ще не все: при Трампі США залишили угоди про озброєння, які Росія хотіла б отримати. Вони також погрожують санкціями проєкту газопроводу «Північний потік - 2». Обидва можуть бути краще для Москви після зміни Білого дому. Джо Байден з більшою ймовірністю, ніж Трамп, залишить рішення по «Північному потоку - 2» європейцям, з якими він хоче поліпшити відносини. І, на відміну від Трампа, Байден щиро зацікавлений у контролі над озброєннями. Угода про ядерну зброю New Start, термін дії якого закінчується в лютому, було створено під час його перебування на посаді віцепрезидента.

З іншого боку, Джо Байден також налагодить відносини, в яких Путін хоче розірвати відносини. Тому що непередбачуваність Трампа і його політика «Америка перш за все» також пішли на користь Кремлю. У Сирії він практично залишив поле бою Путіну, але мало цікавився українським конфліктом. Дональд Трамп послабив альянс західних демократій, розділив Європу, віддалив своїх партнерів по НАТО і послабив довіру до демократичних інститутів. Путін бачить у всьому цьому перевагу. Те, що чинний президент США зараз усіма силами хоче посіяти сумніви в американській виборчій системі, - це як прощальний подарунок кремлівському шефу.